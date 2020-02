Norsk Hydro leverer til Havila Kystruten

Norsk Hydro er tildelt kontrakter med tyrkiske Tersan Shipyard for å levere aluminiumsløsninger til toppseksjonene av skipene som bygges for det norske rederiet Havila Kystruten AS, skriver Hydro selv på sine hjemmesider.

De to norske kystruteskipene Havila Capella og Havila Castor blir identiske: 124,1 meter lange, 22 meter brede og skal kunne frakte 640 passasjerer.

Skipene har fremdriftssystem basert på flytende naturgass (LNG) og batterier, og blir levert til kunden i slutten av 2020.

Halverte vekten

Hydro ble ifølge pressemeldingen tildelt kontrakten etter en vurdering av lettvekts-alternativer til stål for toppseksjonen av skipene.

«Fordelen med aluminium er muligheten til å designe ekstruderinger med et veldig høyt styrke-til-vekt forhold sammenliknet med stål. Ved å velge aluminiumekstruderinger fra Hydro var det mulig å forbedre skipenes forskyvnings- og dypgangsutfordringer. Samtidig førte valget av aluminium fremfor stål til at den totale vektreduksjonen for det aktuelle området ble cirka 50 prosent», heter det.

