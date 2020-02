Hexagon Composites har fått ny ordre fra Storbritannia

Hexagon Composites er via virksomhetsområdet Hexagon Mobile Pipeline tildelt en ordre for to X-Store-moduler i Storbritannia, opplyser selskapet.

Modulene skal benyttes til frakt av fornybar naturgass (RNG) fra produksjonsanlegg til gassnett.

Leveransene vil finne sted i andre kvartal, opplyser Hexagon, som forøvrig ikke oppgir noen verdi av denne ordren.

I formiddag meldte Hexagon at samme virksomhetsområde, Hexagon Mobile Pipeline, var tildelt en ordre for Titan XL-moduler fra en ledende gassaktør i Mexico. Verdien av denne ordren ble offentliggjort, og oppgitt til 1,7 millioner dollar.