AB InBev taper stort på Corona

Anheuser-Busch InBev produserer både Budweiser, Corona og Stella Artois. Torsdag la verdens største bryggeri frem regnskapstall for fjerde kvartal og naturligvis ble coronaviruset et tema.

De spår at viruset, sammen med et forventet svakere brasiliansk marked, vil gi en kraftig nedgang i første kvartal. Anheuser-Busch InBev spår at inntektene skal falle med 10 prosent i første kvartal i år.

Ifølge selskapet har coronaviruset gjort at omsetningen har falt med 285 millioner dollar i årets to første måneder. Det gir et underliggende tap på 170 millioner dollar i Kina.

«Utbruddet har ført til en betydelig nedgang i etterspørselen i Kina. I tillegg var etterspørselen under det kinesiske nyttåret lavere enn i tidligere år», skriver bryggeriet i kvartalsrapporten.

I følge Google har søkene etter «Corona beer virus» og «beer virus» økt med 1.050 prosent i USA den seneste måneden.

Siden årsskiftet er Anheuser-Busch InBev-aksjen ned fra 72,71 euro til 50,73 euro på Brussel-børsen.