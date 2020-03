Pareto spår halvering i NEL

Cornaviruset og det påfølgende børskrasjet har gjort at NEL-aksjen har falt nesten 20 prosent siden kurstoppen for snart to uker siden. Det er ikke nok, mener Pareto-analytiker Gard Aarvik, som spår at kursfallet knapt har begynt for Oslo Børs tradingfavoritt de seneste ukene.

Hydrogenselskapet legger «av praktiske årsaker» frem kvartalstall først torsdag denne uken, lenge etter at de andre børsselskapene har presentert fasiten for fjoråret. I forkant av resultatfremleggelsen er Aarvik ute med en analyse hvor han opprettholder sin salgsanbefaling og et kursmål på 6 kroner.

Analytiker spår dermed at NEL-kursen nesten skal halvere seg det kommende året.

«Hydrogenmarkedet er fragmentert, veksten er avhengig av flere eksterne faktorer og tidspunktet for veksten er høyst usikker. Vi argumenterer derfor med at verdsettelsen bør synliggjøre flere av disse risikoene», skriver Aarvik i analysen.

Best populær

Det seneste året har ESG og ansvarlige investeringer hatt medvind på børsen. Og den aksjen som trolig har fått mest hjelp av denne nye megatrenden er NEL. De seneste ukene har investorene sendt aksjen til topps på omsetningstoppen.

PESSIMIST: Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

«Den grønne bølgen har inntatt børser verden over, hvor hydrogenaksjer virkelig har fått vind i seilene. På 37 handelsdager har samtlige aksjer i NEL byttet hender nesten 5,5 ganger, som er langt høyere enn folkeaksjen Norwegian, hvor omløpshastigheten «kun» er på 400 prosent,» skrev Finansavisen da aksjen ble handlet rundt toppnivået på 13,75 kroner.

Tirsdag ettermiddag var NEL-aksjen opp 13 prosent til 11,50 kroner.

Tre timer før børsen stengte var omsetningen i aksjen på 490 millioner kroner, mens Equinor og Mowi på andre og tredjeplass var omsatt for henholdsvis 330 og 220 millioner kroner.

Etter tirsdagens kursløft prises egenkapitalen i NEL til 15 milliarder kroner.

Lavere priser

I januar hentet NEL nesten 850 millioner kroner i en kapitalutvidelse. I den forbindelse antydet også selskapet hva investorene kan vente seg på torsdagens fremleggelse.

Omsetningen vil bli noe høyere enn i tredje kvartal (149 millioner kroner), mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på rundt minus 45 millioner kroner.

Skyhøy prising og fortsatt negative resultater, har gjort at mange, inkludert Aarvik, har satt spørsmålstegn ved dagens prising av NEL.

Aarvik bruker estimatene til Hydrogen Council, som er en samling av toppsjefer i hydrogenselskapene, i sin analyse. Disse sjefene spår at etterspørselen etter hydrogen vil stige fra rundt 70 millioner tonn i år til 100 millioner tonn om ti år.

Pareto-analytikeren anslår selv at andelen grønn hydrogen vil øke fra 1 prosent i 2020 til 10 prosent i 2030, og at gjennomsnittsprisen på elektrolysører vil falle 50 prosent, noe som er nødvendig for å opprettholde konkurransekraften.

Tolvdoble inntektene

«Selv om NEL opererer i et fragmentert marked der prisreduksjoner vil være nødvendige for videre vekst (...) estimerer vi at EBITDA-margin vil bevege seg mot 30 prosent, noe bare olje- og gasselskaper, samt farmasøytiske industri kan matche», skriver Aarvik.

I tillegg legger han inn en margin på den fri kontantstrømmen på 5,5 prosent, noen han understreker er svært høyt for industribedrifter.

Aarvik tror videre at NEL vil tolvdoble salgsinntektene til 6,7 milliarder kroner i 2030, og da oppnå en EBITDA på 1,8 milliarder kroner. Det er likevel ikke i nærheten av å forsvare dagens prising på selskapet, hevder han.

«Etter vår mening bør investorene heller satse på annen, grønn eksponering», skriver Aarvik.