Morten Angelil og Eltek har ikke fått varer fra Kina i år

– Vi driver en internasjonal virksomhet som er avhengig av produkter og produksjon fra Kina. Herregud, for et opplegg, sier Morten Angelil.

Coronaviruset har stoppet vareleveransene hans.

– Vi har ikke fått noen produkter fra Kina i år. Man får uansett ikke produkter fra Kina mellom nyttår og kinesisk nyttår, men de skulle vært på jobb i begynnelsen av februar, og nå har det gått over en måned, sier Angelil.

– Kineserne er livredde

Eltek selger internettprodukter og nettverksprodukter til sluttbrukere via telekomoperatører. Mye handler om rutere og smarthusdubbedingser. I tillegg har selskapet norske virksomheter som er avhengig av logistikkjeder fra Kina.

– Den ene fabrikken vi samarbeider med i Kina går for 40 prosent kapasitet. Den andre er klar til å produsere, men er avhengig av underleverandører som er i karantene og ikke kommer på jobb. Men jeg tror de må komme tilbake. Kina kan jo ikke stoppe, men kineserne er livredde, sier Angelil.

– Er du bekymret?

– Jeg er en eldre mann og har vært gjennom utfordringer tidligere, så dette må vi håndtere. Jeg tror ikke det er krise når det er en måneds forsinkelse. Men hvis det blir seks måneder, begynner det å bli kjipt, sier han.

– Vil merke slowdown

Angelils Eltek består av åtte bedrifter med knappe 200 ansatte. Hovedkontoret til seks av bedriftene er i Oslo, mens én er på Lillestrøm og én i Singapore. Enetek konkurrerer direkte med gamle Eltek, som Angelil-familien solgte i 2015. Pixii driver med energilagring. I tillegg har han Ping Communication, Home Control, Jensen, CBK, Norwegian Lab og fire-fem startups.

Den andre store virksomheten er kjemibedriften Dynea, som handler om ren industri med rett over 400 ansatte.

– Vi kommer til å merke slowdown fremover, men har ikke merket noe ennå.

– Jeg synes det er spennende. Vi regner med at det blir forsinkelser og at det kommer i gang igjen. Samfunnet kan ikke stoppe opp. Jeg tror det blir litt verre for turismen, men det som er fint for oss, er at vi leverer internetthastighet over hele verden. Da er det bra at folk sitter hjemme og jobber.