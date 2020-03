Elkem drar frem sparekniven

Elkem sliter med lavere lønnsomhet enn ønsket og i tillegg er markedsutsiktene usikre. Derfor setter selskapet i gang med et forbedringsprogram for å få opp lønnsomheten igjen.

Besparelsene vil i hovedsak bli realisert gjennom å nedbemanne, men ifølge selskapet er det for tidlig å anslå hvor mange årsverk som vil bli påvirket.

– Korrigerende tiltak er forventet og nødvendig. Vårt mål er å forbedre Elkems lønnsomhet for å finansiere fremtidig vekst og spesialisering i tråd med vår langsiktige strategi. Med disse tiltakene er jeg trygg på at Elkem vil fortsette å levere på våre ambisjoner og gripe de mulighetene som ligger foran oss, sier konsernsjef Michael Koenig i Elkem.

Kraftige kutt

Industrikonsernets beregninger viser at et det er mulig å kutte årlige kostnader på 350 millioner kroner i kjølvannet av forbedringsprogrammet. Det forventer positivt EBITDA-bidrag fra tidlig 2021, mens full effekt realiseres fra slutten av 2021.

I 2019 hadde Elkem lønnskostnader på nærmere 3,7 milliarder kroner. Et kostnadskutt på 350 millioner kroner, kan implisere at rundt 9 prosent av de ansatte må finne seg en ny jobb.

Restruktureringskostnadene ventes å bli rundt 200 millioner kroner, som vil avsettes i regnskapet i første kvartal i år.

Investorene tok godt i mot meldingen og sendte aksjen opp 7,11 prosent til 19,28 kroner klokken 15.06.

Ikke nok

På fjerdekvartalspresentasjonen for ett år siden lanserte Elkem også et forbedringsprogram på 500 millioner kroner i løpet av 2019. Samtidig ble et vekstprosjekt i Kina utsatt.

«Gitt markedsutsiktene og usikkerheten, velger vi nå å jobbe med kostnadsforbedringer fremfor å øke produksjonen. Dette er ikke en nedbemanningsprosess, men flere mindre programmer som vi setter ekstra trykk på», sa daværende konsernsjef Helge Aasen til Finansavisen.

Dette forbedringsarbeidet gikk imidlertid bedre enn planlagt. Da selskapet la frem fjorårstallene for tre uker siden hadde forbedringene kommet opp i 596 millioner kroner.