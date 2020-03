NEL vil bygge større anlegg

– Det viktigste med dette samarbeidet er at det styrker vår evne til å jobbe med store prosjekter, sier konsernsjef Jon André Løkke i NEL.

Onsdag morgen ble det kjent at NEL og Kværner har inngått et strategisk samarbeid. Ifølge en pressemelding skal selskapene samarbeide om spesifikke grønne hydrogenprosjekter og standardisering av løsninger for storskala hydrogenproduksjonsanlegg (se også undersak).

– NEL har ingen EPC-organisasjon, men er en teknologileverandør til forskjellige prosjekter. Det gjør at vi må samarbeide med ulike aktører. Gjennom avtalen med Kværner gjør vi det enklere for våre kunder å bestille nøkkelferdige anlegg, sier Løkke.

Reduserer risikoen

NELs hittil største største kontrakt er med Nikola, som har enorme planer om å produsere hydrogendrevne lastebiler. I den forbindelse må det amerikanske selskapet også sette opp infrastruktur for kjøretøyene.

Det er her NEL kommer inn i bildet. Planen til Nikola er å bygge mellom 50 og 60 fyllestasjoner for hydrogen i USA, med en samlet produksjonskapasitet på rundt 1.000 megawatt (MW).

Kontrakten er anslått å ha en verdi på over 1 milliard dollar, eller nærmere 10 milliarder kroner.

– Mens hver enkelt fyllestasjon til Nikola vil være basert på moduler på 20 MW, er det ikke uvanlig at vi nå diskuterer hydrogenfabrikker på både 50, 100 og 200 MW. Da er det viktig med standardiserte løsninger. Det vil redusere både kostnadene og risikoen, sier Løkke.

Raskere leveranser

– Hvilke aktører er det som etterspør større anlegg?

– Det er mange forskjellige aktører. Det kan være selskaper som ønsker grønnere ammoniakk-, stål- og metanolproduksjon. I tillegg er det power-to gas-prosjekter, hvor det pumpes hydrogen inn i naturgassnettverket, slik at den blir grønnere, sier Løkke.

– Det er veldig mange industriapplikasjoner som er i bevegelse, og som vi må forberede oss på å levere til. Da er vi avhengig av Kværners kompetanse, som også vil medføre at vi kan levere raskere, legger han til.

NEL-aksjen åpnet onsdag ned, sammen med resten av markedet, men hentet seg inn utover dagen. Onsdag ettermiddag var aksjen opp 1 prosent til 11,70 kroner.

Torsdag legger selskapet frem tall for fjerde kvartal.