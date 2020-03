NEL sliper knivene

De fleste selskapene på Oslo Børs legger frem kvartalstall før utgangen av februar. Nesten én uke på overtid valgte imidlertid NEL å fortelle om avslutningen på fjoråret.

Selv om det ikke var ventet noen store overraskelser, i og med at tallene ble kjent i forbindelse med at selskapet hentet inn 846 millioner kroner i januar, måtte selskapet bære inn ekstra stoler for at alle som hadde tatt turen til Hotel Continental skulle få sitteplass.

De fikk høre at hydrogen vil bli et viktig bidrag i det grønne skiftet, og ikke minst at NEL klarer å kutte kostnadene mer enn ventet i den nye Herøya-fabrikk som skal produsere elektrolysører.

Større enn ventet

NEL har i lang tid spådd en enorm vekst i etterspørselen etter elektrolysører, som splitter ut hydrogen fra vann ved hjelp av elektrisk strøm. Av den grunn besluttet selskapet sommeren 2018 å bruke 150 millioner kroner på å tidoble produksjonskapasiteten.

I begynnelsen opplyste konsernsjef Jon André Løkke at utvidelsen ville kutte produksjonskostnadene med mellom 30 og 40 prosent. Senere ble dette økt til minst 40 prosent. Nå er konsernsjefen enda litt mer optimistisk:

– Jeg kan ikke nå si hvor mye mer, ut over at kostnadskuttene vil bli større enn hva vi tidligere har kommunisert, sier han til Finansavisen etter presentasjonen.

Mange steg

– Hvordan skjer kostnadskuttene?

– Jeg tror man må ha vært gjennom det noen av oss opplevde i solbransjen for å forstå hva som ligger i kontinuerlige forbedringer, og hvordan man kan optimalisere produksjonen for å få ned kostnadene, sier han.

Løkke hadde forskjellige posisjoner i REC i ti år, og var først med på selskapets enorme opptur, og deretter brå nedtur.

Denne gangen har han hentet inn folk fra sol- og bilindustrien, fra olje- og gassektoren og fra selskaper som har drevet med prosjektorganisering for å få ekstra fart på kostnadskuttene på Herøya.

– Produksjon av elektrolysører består av mellom 10 og 15 produksjonssteg. Det første vi må gjøre er å forstå hvert av disse stegene ned til minste detalj, for deretter å jobbe med å optimalisere dem. I tillegg vil vi søke å slå sammen enkelte steg. Når vi så automatiser, vil det være med på å optimalisere prosessen, forklarer han.



– Hvis man bevilger seg litt tid, er det mulig å gjøre store forbedringer på kostnadskurven. Det er aldri tidligere blitt satt opp en elektrolysørfabrikk som er helautomatisert, så dette vil gi oss noen veldig spennende resultater.

Stadig flere markeder

Løkke legger også til at arbeidet med å forbedre produksjonen ikke stopper når fabrikkens første av tre produksjonslinjer er ventet å komme i produksjon om cirka ett år.

– Dette er dessuten bare starten. Det er først når vi kommer i produksjon at vi for alvor kan begynne å optimalisere produksjonen, selv om vi nå har tilgang til en 3D-modell av produksjonslinjen og kan se hvordan den fungere.

Som for resten av den grønne industrien, er den avgjørende milepælen å bli konkurransedyktig med den fossile industrien. Det mener Løkke allerede har skjedd i enkelte markedet når det gjelder produksjon av grønn hydrogen.

– Når produksjonen kommer i gang på Herøya, vil vi spise oss inn i stadig flere markeder, sier han.

Torsdag ettermiddag var NEL-aksjen ned 2,2 prosent til 11,25 kroner. Hittil i år er aksjen opp nesten 30 prosent.