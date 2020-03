Norsk Industri krever lønnsoppgjør «langt ned på 2-tallet»

Tirsdag er det offisiell start for årets lønnsoppgjør med kravoverlevering i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Det skjer i en situasjon der koronaviruset fortsetter å spre seg både i Norge og i resten av verden, samtidig som både børsene og oljeprisen stuper.

Bildet er betydelig mer negativt nå enn for to–tre måneder siden, konstaterer Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen. Koronaviruset slår rett inn i industrien, advarer han.

– Vi ser allerede i dag hvordan ulike bedrifter rapporterer til oss at produksjonslinjene deres er i ferd med å stoppe opp. Dermed får de store problemer med likviditeten og med å holde hjulene i gang, sier Lier-Hansen til NTB.

– Det betyr at vi må appellere til Fellesforbundet om at lønnsdannelsen i år må være ekstremt moderat, av hensyn til de problemene bedriftene går inn i på grunn av dette viruset.

Lier-Hansens budskap før forhandlingene er at årslønnsveksten må «langt ned på 2-tallet» for at den skal være akseptabel for Norsk Industri.

Store sentrale tillegg kommer ikke på tale, fastholder han.

