Butikkene må stenge på Borgestads kjøpesenter

Det Skien-baserte industri- og eiendomskonsernet Borgestad virksomhet består av kjøpesentret Agora Bytom i Polen og ildfast produksjonen gjennom Höganäs Borgestad.

Søndag sendte selskapet ut en børsmelding hvor det fremkommer at butikkene på Agora Bytom må stenges ned etter vedtak fra polske myndigheter. Unntaket gjelder matbutikker, apoteker og butikker som selger varer i sanitær karakter. Tiltaket gjelder i første omgang i to uker.

Fredag ettermiddag ble Borgestad-aksjen omsatt for 11,10 kroner. Siden nyttår er kursen ned nesten 45 prosent.

Usikre på konsekvensene

Ifølge Borgestad er det foreløpig usikkert hva konsekvensene av stengingen vil bli. To av kjøpsenterets leiekontrakter har omsetningsbasert leie og denne leien vil naturligvis bli påvirket.

I fjor utgjorde leien under disse to kontraktene i gjennomsnitt 185.000 kroner pr. måned og de to kontraktene representerte 3,8 prosent av kjøpesenterets totale leieinntekter i fjerde kvartal i fjor.

Agora Bytom ligger sør i Polen og ble åpnet i 2010 med et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter.