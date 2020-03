Kjetting-Jan ber Erna skrote formuesskatt for 2020

– Vi står i en situasjonen der alt er satt på pause og det kommer tiltak fra regjeringen for å få likviditet i markedet. Samtidig tvinger staten oss til å ta utbytte fra selskapene for at vi skal kunne betale formuesskatt, sier daglig leder i Sotra Anchor & Chain, Jan Vindenes, populært kalt «Kjetting-Jan».

– Bedriften trenger penger, men vi må ta utbytte for at ikke aksjonærene skal gå konkurs.

– Vår største aksjonær er en koselig gammel enke som kreves for en formuesskatt som overstiger hennes pensjon. Hun vil sulte i hjel hvis hun ikke får utbytte, for da har hun ikke til mat på bordet.

Formuesskatt og utbytteskatt

Nå krever Vindenes at formuesskatten blir suspendert for hele 2020.

– Det vil hjelpe veldig mye. Dette er et problem som gjelder alle. Mange bedrifter ber nå om hjelp samtidig som de må betale utbytte for at aksjonærene skal kunne betale for mat på bordet og formuesskatt. Dette er vanlige folk. Ikke Rimi-Hagen og Kjell Inge Røkke.

– De har sin lønn til sitt daglige behov, mens formuesskatten kommer på toppen. Når vi tvinges til å ta ut utbytte for å dekke formuesskatten må vi også betale utbytteskatt så da må vi ta enda mer utbytte.

– Dette er ikke penger som blir igjen til aksjonærene. Alt går til staten, hvilket er helt unødvendig. Vi trenger kapitalen for å beholde arbeidsplasser.

– Vi har ikke cash

– Hvor mye må dere ta ut i utbytte fra Sotra Anchor & Chain?

– Det er ikke fastsatt ennå, men vi må betale et betydelig beløp hvert år - minst et par millioner for å dekke formuesskatt. Det er penger vi trenger, sier Vindenes.

Selskapet gikk ut av 2019 med en omsetning på nær 110 millioner og et overskudd på mellom 15 og 18 millioner kroner, ifølge Vindenes.

– Ja vi tjente penger, men nå risikerer vi at omsetningen stopper opp. Om en måned eller to vil veldig mange slite fordi de ikke har likviditet.

– Er det et problem med to millioner i utbytte når dere tjener 15 til 18 millioner?

– Vi har ikke penger på konto. De er investert i varelager. Ingen hadde forutsett coronaviruset, så vi har fulle varelagre i påvente av en god sesong basert på at offshore var friskmeldt. Vi har ikke cash. Andre bedrifter går kanskje i null men må likevel ta utbytte. Vi klarer oss ettersom vi kan låne penger da vi er en sunn og sterk bedrift, men de som går i null og likevel må ta utbytte har det verre.

– Hjelper ikke å utsette

En utsettelse av formuesskatten er ingen løsning, mener han.

– Formuesskatt bør suspenderes for hele 2020 inntil videre. Det vil gi umiddelbar effekt ved at bedriftene vil unngå utbytte. Da vil mange flere bedrifter klare seg gjennom krisen, sier Vindenes.

– Det hjelper ikke å utsette formuesskatt for man må likevel sikre seg et utbytte nå for å betale senere. Kun en opphevelse vil ha effekt.

– Det er også slik at mange har problemer med å ta ut utbytte fordi man får nei fra banken og utenlandske aksjonærer. Mange sitter trangt, men må likevel ta utbytte for at ikke aksjonærene skal å gå personlig konkurs. Det er mye verre enn om et firma går konkurs.

– Hvordan er butikken påvirket av coronakrisen?

– Forrige uke hadde vi «full speed» . denne uken er det for tidlig å si. Vi er nervøse og vet ikke hva som vil skje. Det var rolig mandag, men det svinger i denne bransjen. Vi frykter en oljebrems og nedgang i etterspørsel som vil ramme alle, inkludert oss. Uten olje og offshore er det ikke mulig å tjene penger, sier Vinding.

«Kjetting-Jan» leverer årlig 10-12.000 tonn kjetting.