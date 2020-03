Yara-styret vil fortsatt utbetale utbytte

Styret i Yara holder fast på at de vil foreslå et utbytte på 15 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2019. Styret vil også foreslå at aksjekapitalen blir satt ned med 7,26 millioner kroner, til 455,8 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

Yara skriver i årsmeldingen at det er begrenset hvor mye de har merket til covid-19-viruset, men at situasjonen kan endre seg raskt. Gjødselprodusenten skriver at de først og fremst vil prioritere sikkerheten til de ansatte, leverandører, partnere og samfunnet som helhet. Selskapet sier de vil opptre ansvarlig og etter styresmaktenes retningslinjer, samtidig som de vil prøve å opprettholde produksjonen.