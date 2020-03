SEB høyner til kjøp i Norsk Hydro

SEB oppgraderer Norsk Hydro fra hold til kjøp, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering tirsdag.

Samtidig gjør meglerhuset ingen estimatendringer og beholder kursmålet på 26 kroner.

SEB liker Hydros sterke balanse, og karakteriserer risk/reward som mer attraktivt.

Dette henger sammen med at aksjen på dagens nivåer ikke har vært lavere priset siden finanskrisen. Til tross for at aluminiumsprisen i norske kroner har steget betydelig i år, har Hydro falt nesten 34 prosent.

– Mandag ble Hydro-aksjen priset til en pris/bok på 0,5. Etter at Hydro ble et rent aluminiumsselskap i 2007, er ikke aksjen blitt priset så lavt, sier Carnegie-analytiker Morten Normann til Finansavisen.

Hydro faller 4,7 prosent til 21,69 kroner på Oslo Børs så langt i onsdagens handel.