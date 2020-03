Yara overpresterer ifølge sveitsisk bank

Credit Suisse dobbeltoppgraderer anbefalingen på Yara International til «outperform» fra tidligere «underperform», med et kursmål på 360 kroner pr aksje, opp 25 kroner fra forrige kursmål, går det frem av en oppdatering onsdag ifølge TDN Direkt.

«Yara er en av aksjene vi følger der det er oppsiderisiko i estimatene, som er et resultat av et relativt robust nitrogenmarked, lavere europeiske gasspriser og en forbedret nitrogenetterspørsel på årsbasis», skriver investeringsbanken.

Banken skriver videre at Yara-aksjen nå handler med en rabatt på 28 prosent mot sammenlignbare selskaper, mot et historisk snitt på 19 prosent. Credit Suisse understreker også at Yara handler med en rabatt mot bokførte verdier, og er ved det laveste nivået relativt til bokførte verdier det siste tiåret.