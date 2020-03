Permitterer de ansatte i én måned

Ekornes sendte onsdag ut permitteringsvarsel til sine ansatte i Norge med virkning frem til 1. mai. Og permitteringene skal tre i kraft 1. april for ansatte i produksjon ved J.E Ekornes og fra 23. mars for ansatte i administrasjon ved J.E Ekornes, Ekornes AS og Ekornes Scandinavia. Ekornes velger å permittere som en forberedelse på et ventet fall i etterspørselen. Ekornes forventer likevel at produksjonen fortsetter ettersom det allerede er tegn til bedring i de asiatiske markedene.

Den norske møbelprodusenten har de seneste ukene opplevd at forhandlernettverket deres er blitt lagt ned i Østerrike, Frankrike og Italia på grunn av coronaviruset. Og det ventes at denne utviklingen vil spre seg til andre markeder i Europa og Nord-Amerika.

Ekornes melder at ordrereserven er på et tilfredstillende nivå, men sier at de forventer at den vil synke i tiden fremover på grunn av pandemien. De vil derfor vurdere ulike tiltak fremover.