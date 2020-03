Harley-Davidson stopper produksjon på grunn av coronaviruset

Harley-Davidson har satt det meste av produksjonen hjemme i USA på vent på grunn av coronaviruset.

Selskapet forklarer at det siden slutten av januar har fulgt virusets utbredelse og gjort tiltak deretter med hensyn til ansatte, forhandlere og kunder.

Nå er også en av selskapets ansatte blitt testet positivt for coronaviruset.

Motorsykkelprodusenten har dermed besluttet at den må stenge det meste av produksjonen i USA. Beslutningen trådte i kraft sent onsdag, og gjelder for en periode frem til neste søndag, 29. mars.

Det er ett anlegg i Pennsylvania og to i Wisconsin som berøres av beslutningen.

Beslutningen innebærer at de fleste av selskapets ansatte innen produksjon i USA permitteres.

I perioden med produksjonsstans vil Harley-Davidson fortsette med å vaske ned og desinfisere produksjons- og fellesområder ved sine anlegg.

Tidligere denne uken instruerte Harley-Davidson sine ansatte ved hovedkontoret og innen produktutvikling til å jobbe hjemmefra til minst utgangen av mars.

Ifølge MarketWatch er det rundt 2.000 ansatte som rammes av produksjonsstansen.