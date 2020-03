Norske Skog stanser maskin i produksjonsanlegg

Papirselskapet Norske Skog følger COVID-19-utbruddet nært, og implementerer henholdsvis nye tiltak for å sikre en trygg arbeidsplass for sine ansatte. Følgelig har selskapet stengt en av to maskiner i en fabrikk i Golbey i Frankrike.

Mesteparten av selskapets forretninger foregår nå på hjemmekontorer og over Skype.

Hittil har viruset forårsaket at 50 ansatte har blitt permitert på grunn av redusert operasjonell kapasitet som følge av lokale restriksjoner i land selskapet opererer i.

- Vår første prioritet er å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet. Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre råvareforsyninger og opprettholde produksjonen for å levere til våre kunder. Hver dag overvåker vi situasjonen og vil i de kommende ukene kommunisere ekstra tett med leverandører, kunder, andre interessenter og finansmarkedet, sier Sven Ombudstvedt, adm. direktør i Norske Skog.

Les nyhetsmeldingen her.