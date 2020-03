Massiv permitteringsbølge gir ingen tap i ordrereserver for Endúr

Bergen-baserte Endúr skriver i en oppdatering ifølge TDN Direkt at usikkerhet i markedet og blant kundene påvirker den finansielle situasjonen og aktiviteten.

Selskapet skal derfor gjøre kostnadstilpasninger og forbedre likviditeten gjennom tiltak for å sikre videre lønnsomhet og drift av selskapet.

Endúr skriver ifølge TDN Direkt at selskapene i segmentene Maritime og Energy denne uken har iverksatt midlertidige permitteringer for mer enn halvparten av arbeidsstyrken. Selskapet påpeker at det hovedsakelig skyldes utsettelse av planlagte prosjekter, og at det ikke er noen grunn til å tro at ordrereserver eller eksisterende rammeavtaler har tapt seg i verdi.

I selskapets siste segment, Akva, er foreløpig ikke hardt rammet av coronaviruset og driften går som normalt.

Endúr-aksjen har hittil i år falt 35,6 prosent, mens den er ned 12,8 prosent den siste måneden.