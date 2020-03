19. mars meldte motorsykkelprodusenten Harley-Davidson om at det meste av produksjonen i USA var satt på vent. Det medførte permitteringer av flere ansatte i USA.

Torsdag melder selskapet at det trekker guidingen med bakgrunn i at virussituasjonen forstyrrer forsyningslinjene. På samme tid er produsenten bekymret for at ytterligere produksjonsproblemer vil kunne føre til salgssvikt. Det melder Reuters.

Fabrikkene i Pennsylvania og Wisconsin holder fortsatt dørene lukket.