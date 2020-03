Ettersom de økonomiske ringvirkningene fra coronavirusutbruddet stadig forverres, reduserer Moody's Investors Service nok en gang sin globale prognose for bilsalg, ifølge en ny rapport publisert i dag. Av analysen fremgår det at ratingbyråets syn på bilprodusenter og vestlige leverandører av bildeler fortsatt er negativ.

– Vi forventer nå at det globale salget av autoenheter vil stupe om lag 14 prosent i 2020, et langt brattere fall enn nedgangen på 2,5 prosent som vi anslo i februar, sa Falk Frey som er seniordirektør i Moody's.

Moody's spår at Vest-Europa vil oppleve den største nedgangen i etterspørselen, og estimerer at salg av biler vil stupe med 21 prosent i stedet for 4 prosent som estimert før coronavirusutbruddet.

Det er sannsynlig at salget kommer tilbake i 2021, ifølge ratingbyrået. Hvor lenge nedgangen vedvarer, vil i stor grad avhenge av hvor snart coronavirusutbruddet topper seg i viktige markeder og hvor raskt konsumentene kommer seg.