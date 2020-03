Norske Skog vil bremse produksjonen

Norske Skog skriver i en børsmelding mandag morgen at de følger coronaviruset og tiltakene mot det nøye. Selskapet vil gjøre det de kan for å kunne holde produksjonen oppe, men merker noen effekter på det operative grunnet lavere økonomisk aktivitet.

Norske Skog vil stoppe produksjonen for en papirmaskin på Saugbrugs i Halden grunnet coronaviruset. På grunn av dette vil det bli varslet permittering til ansatte. Det har allerede ansatte i administrasjonen på hovedkvarteret blitt varslet om.

Også i Frankrike og New Zealand må Norske Skog justere litt. I Frankrike måtte deler av produksjonen stenges på grunn av at en ansatt hadde coronaviruset, og det førte til karantene for kollegaene.