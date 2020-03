Airbus stopper produksjonen i Spania

Airbus stopper nesten all produksjon i Spania frem til 9. april, skriver selskapet i en pressemelding mandag. De nye tiltakene kommer etter at myndighetene i Spania på søndag sa at alle ikke-essensielle aktiviteter måtte begrenses.

Det vil fortsatt være noe aktivitet innen kommersiell luftfart, helikoptre samt forsvar og romfart. Men selskapet sier de vil holde aktiviteten på en minimumsnivå for å å beskytte de ansatte mot coronaviruset.

Alle Airbus-ansatte i Spana som har mulighet til å jobbe hjemmefra vil gjøre det.