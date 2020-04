Borregaard vil ikke utelukke nedstengning i produksjonen

Første kvartal 2020 er tilbakelagt, og Borregaard opplyser onsdag at selskapets drift ikke ble vesentlig påvirket av coronaviruset i løpet av perioden. Logistikkrelaterte og andre praktiske utfordringer er blitt håndtert uten at det har gått ut over levering og produksjon.

Borregaard venter imidlertid at bildet vil endre seg.

Selskapet anser det som sannsynlig at etterspørselen vil bli påvirket av pandemien og tiltakene mot den, og at enkelte kundegrupper vil komme med avbestillinger. Selskapet venter også forstyrrelser innen transportaktiviteter og tilførselen av visse innsatsfaktorer.

Borregaard vil derfor ikke utelukke at situasjonen med coronaviruset kan føre til midlertidige nedstengninger i sin produksjon.

Varsler endret guiding

Coronaviruset skaper også betydelig usikkerhet for resten av året, ifølge spesialkjemiselskapet, som varsler at 2020-guidingen nå vil bli gjennomgått.

Borregaard anser det som sannsynlig at guidingen vil bli endret til selskapet presenterer førstekvartalsresultater 29. april.

De første og mest vesentlige effektene venter Borregaard å se i sin ligninvirksomhet. Enkelte ligninordrer i andre kvartal er kansellert eller utsatt, ifølge selskapet, som trekker frem at det i hovedsak handler om bestillinger fra kunder innen bygg og anlegg.

Det er så langt ikke registrert større endringer i ordrebildet innen andre virksomhetsområder, påpeker Borregaard onsdag.