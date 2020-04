Globalt industrifall

Dørene er lukket og det er for det meste stille ved fabrikker i Europa og Asia etter viruspandemien slo inn for fullt. Økonomien er lammet og det er klare tegn på at vi kan være på vei inn i en global resesjon.

Ifølge undersøkelser fra innkjøpsledernes indekser (PMI) onsdag har produksjonsaktiviteten gått kraftig ned. En stor del av fallet skyldes stillstans i store eksportnasjoner som Tyskland og Japan. At det står stille der overskygger en liten forbedring i Kina, melder Reuters.

Stillstansen skaper uro i forsyningskjedene og på samme tid har etterspørselen kollapset på grunn av restriksjoner og stengte butikker.

I eurosonen sank IHS Markits PMI til det laveste nivået siden midten av 2012.

Senere onsdag vil USA komme med tall for industriaktiviteten og de vil mest sannsynlig vise nedgang i aktiviteten. Det kombineres med at forbrukertilliten har falt til det laveste nivået på nærmere tre år og at rekordmange amerikanere søker dagpenger.

Produksjonen i Storbritannia har sunket like raskt som under finanskrisen.

Det eneste lyspunktet å spore er at industriaktiviteten i Kina har tatt seg opp noe. PMI-tallene viser at det bedret seg mer enn forventet i mars, men at veksten er marginal.