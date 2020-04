Tomra forventer ikke at resultatet påvirkes – utsetter utbyttet

I en børsmelding onsdag kveld skriver Tomra at de skal iverksette tiltak som et svar på corona-pandemien. Det foreslåtte utbyttet på 2,75 kroner vil bli revidert.

Tomra vil i stedet at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til å komme frem til en beslutning om et utbytte opp til 2,75 kroner. Fullmakten vil vare frem til neste generalforsamling i 2021.

Påvirkes ikke av coronaviruset

Ifølge børsmeldingen har Tomra en solid finansiell posisjon med sterk likviditet. Coronaviruset forventes ikke å påvirke ordreinntak og driftsresultatet i 1. kvartal 2020 i stor grad.

Selskapet skriver videre at den svake kronen vil påvirke driftsresultatet positivt, mens bunnlinjen vil bli svekket.

«Tomra har raskt dannet responsteam på alle nivåer for å beskytte våre folk og sikre våre eiendeler. Det nåværende forretningsmiljøet er imidlertid volatilt, og vi vurderer kontinuerlig vår produksjon, levering og service-kapabiliteter», sier konsernsjef Stefan Ranstrand.

Etterspørselen kan falle

Selskapet påpeker at de leverer kapitalvarer som krever installasjon på stedet, noe som betyr at etterspørsel etter løsninger sannsynligvis vil være midlertidig påvirket av nedgangen i den globale økonomien, bekymringer for helse og sikkerhet og forstyrrelser i logistikken.

Likevel er Tomras hovedaktiviteter i mat- og avfallssektoren å anses som kritiske for samfunnet, og virksomheten vil ofte være unntatt for begrensninger som gjelder andre næringer.

Selskapets lokale salgs- og serviceorganisasjoner prøver å opprettholde en tett dialog med kundene for å sikre uavbrutt service og å forutse og forberede seg på fremtidige behov.

Det siste året har Tomra-aksjen steget 14,1 prosent, mens den er ned 2,8 prosent den siste måneden.