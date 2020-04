Norsk Hydro tar kraftige coronagrep

Norsk Hydro skriver i en børsmelding torsdag kveld at Covid-19 situasjonen er utfordrende for den globale økonomien og fortsetter å bidra til betydelig usikkerhet for selskapets virksomhet og forretningsområder.

Selskapet tar ifølge meldingen flere grep «for å sikre et trygt arbeidsmiljø, støtte lokalsamfunn, opprettholde virksomhet og sikre likviditet»

Tiltakene

Midlertidig reduksjon og oppsigelser

25 prosent av gjenværende 2020-investeringer fryses med to milliarder kroner

Gjenåpningen ved Husnes aluminiumsverk, med 95.000 tonn årlig kapasitet, utsettes

Kostnadskutt og kostnadsdisiplin på tvers av selskapet

Lønnsfrys for konsernledelsen og ingen bonus for 2020

Styrevedtak om å endre utbytteforslaget på 1,25 kroner per aksje og i stedet foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte senere, om forholdene ligger til rette for det



Investeringene fryses inntil Hydro har bedre visibilitet, noe som resulterer i et oppdatert estimat for investeringer for 2020 på 7,5-8 milliarder kroner inntil videre.

Grepene for å redusere kostnadene på tvers av selskapet inkluderer pålagt ferie, prosjektutsettelser og midlertidig nedbemanning. Totalt har Hydro vært nødt til midlertidig å nedbemanne rundt 1.400 ansatte som følge av at innførte restriksjoner fra myndigheter og sviktende etterspørsel har resultert i nedstengninger og redusert produksjon ved flere verk.

– Må generere cash

Oppstarten av Husnes var i utgangspunktet planlagt i første halvdel av 2020, men er nå utsatt til tidligst tredje kvartal 2020.

Samtidig understreker Hydro at forbedringsprogrammet fortsetter med full styrke. Samtidig erkjenner selskapet at det midlertidig vil bli vanskelig å nå de overordnede målene for 2020 som følge av den forventede volumreduksjonen og markedsutviklingen.

Det overordnede forbedringsmålet på 7,3 milliarder kroner for 2023 står fast.

– Hydros førsteprioritet nå er helse og sikkerhet samtidig som hjulene holdes i gang, ivareta operasjoner og generere cash. På samme tid må vi tenke fremover og posisjonere selskapet for en fremtid som en robust og lønnsom industrileder, bygget på innovasjon og bærekraft, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

