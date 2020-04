Hexagon Composites skal levere moduler for hydrogendistribusjon

Hexagon Composites er via virksomhetsområdet Hexagon Purus tildelt en ordre fra Everfuel for to høytrykks hydrogendistribusjonsmoduler av typen X-Store.

Modulene har en kapasitet på 958 kilo med komprimert hydrogen ved 300 bar. De vil bli produsert ved Hexagon Purus' produksjonsanlegg i Kassel i Tyskland.

Everfuel skal bruke modulene til frakt av hydrogen til fyllestasjoner for taxier og busser i Danmark.

Distribusjonsmodulene skal etter planen leveres i tredje kvartal i år.

Verdien av ordren oppgis ikke.

Hexagon Purus er der Hexagon Composites har samlet sin virksomhet innen drivstoffsystemer og beholdere til hydrogenbransjen og lette naturgasskjøretøy.