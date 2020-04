Yara vil betale utbytte

Styret i Yara foreslår et utbytte på 15 kroner pr. aksje for 2019. En rekke selskap har kuttet utbytte den siste tiden på grunn av coronaviruset og usikre tider for økonomien, men Yara vil altså tilby utbytte.

«Det eksisterende tilbakekjøpsprogrammet erstattes av et nytt program som gir styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 5 % av Yaras aksjer før neste ordinære generalforsamling», går det frem i en børsmelding.

Yara foreslår en rekke endringer i styre. Styreleder Geir Isaksen og styremedlem Hilde Bakken vil ikke stile til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår valg for en periode på to år av Trond Berger, Håkon Reistad Fure, Kimberly Lein-Mathisen, Adele Bugge Norman Pran, John Thuestad og Birgitte Ringstad Vartdal.