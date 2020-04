Ekornes tar coronagrep

Både i North-Carolina i USA og på Ikornnes i Møre og Romsdal blir det nå produsert utstyr til helsevesenet, skriver Ekornes i en børsmelding tirsdag. Selv om møbelprodusenten ikke er rammet av viruset selv, merker de godt virkningene av både viruset og restriksjoenne. Stadig flere forhandlere må stenge i Europa og Nord-Amerika, og Ekornes vurderer nå å begynne med direkte leveranser, der hvor det er mulig.

I Asia, og da først og fremst i Kina, har man begynt å merke en økning i ordrer. Likevel advarer Ekornes om at det kommer til å bli et kraftig fall i omsetningen for andre kvartal.

Ekornes sendte 18. mars ut et permitteringsvarsel til ansatte i Norge, i tillegg til å ha sagt opp 30 prosent av personellet i sine asiatiske produksjonsanlegg. De forventer likevel å fortsette produksjonen, for å levere til kunder globalt, spesielt når de nå begynner å se positive tegn i de asiatiske markedene.