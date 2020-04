Forventer voldsom nedgang i tysk industri

Det tyske analysebyrået IFO, som tar temperaturen på en rekke parametere i tysk økonomi, melder tirsdag at det forventer en drastisk nedgang i tysk industri de neste tre månedene.

Den fullstendige rapporten blir publisert senere tirsdag, men hovedinnholdet er allerede ute. Det viser at IFO-indeksen for produksjonsforventninger gikk ned i mars fra pluss 2,0 til minus 20,8 poeng. Det er den største nedgangen siden starten i 1991, og til sammenligning falt indeksen 13,3 poeng under finanskrisen i 2008,

- Vi antar at denne utviklingen fremdeles er noe undervurdert ettersom de fleste av svarene ble mottatt i midten av mars, sier Klaus Wohlrabe, sjef for undersøkelser ved IFO-instituttet.

Instituttet forventer at bilindustrien blir spesielt hardt rammet og indeksen faller der fra pluss 4,2 til minus 36 poeng. Produsenter av gummi, plast og maskinteknikk har også lignende fall.

I tillegg faller indeksen for den kjemiske industrien, metallindustri, foredling, klær og farmasøytiske produkter.

Den eneste bransjen som fortsatt holder seg på plussiden, tross et mindre indeksfall, er mat- og drikkevareprodusenter.