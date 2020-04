Omsetningsfall for Kongsberg

Kongsberg Automotive fikk i første kvartal en omsetning på 262 millioner euro. Det er et fall på 15 prosent på årsbasis. Ifølge TDN Dirket så selskapet for seg en omsetning på mellom 275 og 280 millioner euro da de la frem tallene for fjerde kvartal.

Justert EBIT endte på 8 millioner euro, det er et fall på 75 prosent.

Selv om Kongsberg Automotive knapt hadde noe økning i mars, har de likevel hatt en sterk vekst i første kvartal på antall kontrakter rundt 100 millioner som er blitt annualisert.

Kongsberg Automotive setter også opp tre ulike scenarioer for utviklingen etter coronapandemien for 2020 og 2021. Der ser selskapet for seg at omsetningen vil falle, sammenlignet med 2019, til et sted mellom 818,2 og 914,6 millioner euro i 2020 – ned fra 1.161 i 2019 – og krype opp til mellom 1.043 og 1.091 millioner euro i 2021. Uansett hvilket scenario selskapet treffer på, vil det kreve en stor tilførsel av penger.