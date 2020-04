Analytikere venter svakere omsetning og ebitda fra Yara

Torsdag morgen kommer Yara International med regnskap for årets første kvartal. Ifølge TDN Direkt venter analytikere at selskapet vil melde om et resultat før skatt på 151 millioner dollar. I første kvartal 2019 tjente Yara 112 millioner dollar før skatt.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebtida) ventes til 443 millioner dollar, ned fra 465 millioner dollar i samme periode i fjor.

Omsetningen ventes til 2.908 millioner dollar, som vil være en nedgang fra 3.014 millioner dollar i første kvartal 2019.

17 meglerhus sier «kjøp»

Ifølge TDN Direkt har hele 17 meglerhus kjøpsanbefaling for Yara-aksjen, mens to meglerhus opererer med «hold» eller «nøytral». Det gjennomsnittlige kursmålet for aksjen er 417 kroner, men det varierer fra 350 som laveste til 500 kroner som høyeste.

Tirsdag formiddag handles Yara-aksjen til cirka 353 kroner på Oslo Børs.