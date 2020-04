Jagerflyprodusent leverer solid inntektsvekst

Den amerikanske produsenten av jagerfly, Lockheed Martin, rapporterte tirsdag bedre kvartalstall enn ventet grunnet godt salg av jagerflyene F-35. Samtidig senker det utsiktene for salget resten av året grunnet forsinkelser i forsyningskjeden, melder Reuters.

Selskapet forventer nå en omsetning for året på mellom 62,25 og 64,00 milliarder dollar, ned fra tidligere 64,25 milliarder dollar. Lockheed forventer også en fortjeneste per aksje på 23,80 dollar.

Det forventes uansett at forsvarssektoren i USA ikke rammes like hardt som andre sektorer under virussituasjonen, spesielt på grunn av stabile kontantstrømmer, ifølge analytikere.

Netto inntjening for første kvartal steg til 1,72 milliarder dollar, eller 6,08 dollar per aksje. Det er en økning fra 1,70 milliarder dollar, eller 5,99 dollar per aksje, fra 2019.

Inntektene økte med 9,2 prosent til 15,65 milliarder dollar, og toppet analytikernes forventning om 15,08 milliarder dollar.