Yara taper penger

Gjødselgiganten Yara satt igjen med et resultat pr. aksje på minus 0,43 dollar i første kvartal, ned fra 0,35 dollar pr. aksje i samme periode i fjor. Mye av årsaken skyldes valutatap, opplyses det i en melding.

«Det negative resultatet inkluderer et valutatap uten kontanteffekt på 0,81 dollar pr. aksje som følge av at US dollar har styrket seg gjennom kvartalet. Korrigert for valutaeffekter og spesielle poster var resultatet på 0,39 pr. aksje, mot 0,59 pr. aksje i første kvartal 2019», skriver selskapet.

Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 0,44 dollar.

Vokser på driften

Omsetningen på 2,9 milliarder dollar var omtrent som analytikerne på forhånd hadde ventet, mens driftsresultatet, som i første kvartal endte på 248 millioner kroner, var noe bedre enn forventningene på 202 millioner dollar.

– Yara leverer økte resultater, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 9 prosent. Yaras drift går tilnærmet normalt, og resultatene reflekterer høyere leveranser med god fremdrift i planting og gjødsling på den nordlige halvkule, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

Leveransene i Sales and Marketing segmentet var 10 prosent høyere enn i første kvartal 2019, først og fremst drevet av en økning på 15 prosent i leveransene i Europa. Kommersielle marginer var på samme nivå som året før.

Leveransene i New Business segmentet var på samme nivå som første kvartal i fjor, Yaras ammoniakkproduksjon var 7 prosent lavere, mens ferdiggjødselproduksjonen falt 3 prosent.

Yara International (Mill. dollar) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 2.851 3.014 Driftsresultat 248 198 Resultat før skatt -85 112 Resultat etter skatt -119 91