Tysk industri begynner å se full effekt av krisen

Lavkonjunkturen i Tyskland har bedret seg i april i forhold til årets tre første måneder. Resultatene i tjenestesektoren og industrien forbedret seg med høyere produksjon og bedre marginer, melder Reuters.

Torsdag la IHS Markits innkjøpsstyringsindeks (PMI) fram tall. Det følger opp produksjons- og servicesektoren, som utgjør mer enn to tredjedeler av økonomien. Indeksen stupte fra 35,0 i mars til 17,1 (foreløpig tall for april).

IHS Markit-økonomen Phil Smith uttalte at undersøkelsen for april avslører mer dyptgående effekter i de to sektorene og i Tysklands økonomi generelt.

- Sammenlignet med et lavt nivå på 36,3 under finanskrisen, så er 17.1 et sjokkerende bilde av pandemiens innvirkning på ulike virksomheter, sa Smith.

PMI for produksjon falt til 34,4 fra 45,4 i mars.

Undersøkelsen viste at sysselsettingen falt mye mindre enn produksjonen, en effekt som Smith baserte på Tysklands Kurzarbeit-ordning for redusert arbeidstid. Den gjør at bedrifter kan beholde ansatte til tross for mangel på arbeid og innkomne ordrer.