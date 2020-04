Nestlé solgte bedre enn ventet, selv om coronaviruset rammet i Kina

Nestlé oppnådde i første kvartal en organisk salgsvekst på 4,3 prosent, opplyser matvaregiganten i en melding.

Analytikere hadde ventet en vekst på 3,0 prosent, ifølge Reuters.

Prisene gikk i samme periode ned 0,4 prosent, blant annet på grunn av kampanjer i Nord-Amerika.

Det var sterkt moment på det amerikanske kontinentet og i regionen Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, ifølge selskapet. Her var den organiske veksten henholdsvis 7,4 og 7,1 prosent.

I regionen Nestlé definerer som AOA, som omfatter Asia, Oseania og Afrika syd for Sahara, var det imidlertid kraftig nedgang i salget, på 4,6 prosent. Tosifret salgsnedgang i Kina trekkes frem som årsak til denne utviklingen.

Bremset av valuta

Matvaregigantens omsetningen beløp seg til totalt 20,8 milliarder sveitsiske franc, som tilsvarer cirka 227 milliarder kroner.

Dette er 6,2 prosent mindre enn i første kvartal i fjor.

Overtagelser og avhendelser tynget omsetningen med 4,7 prosent, mens valutaeffekter svekket den med 5,8 prosent.

Selskapet har kvittet seg med Nestlé Skin Health og sin amerikanske iskremvirksomhet.

Holder på guidingen

Når det kommer til coronaviruset og dets effekter på selskapet, opplyser Nestlé at det fortsatt er for tidlig å anslå den fulle innvirkningen viruset har hatt på selskapets virksomhet.

Selskapet holder derfor på guidingen for helåret inntil videre. Og det venter bedring i den organiske salgsveksten og underliggende driftsmargin.

Ifølge Reuters har Nestlé-konkurrenten Unilever tidligere denne uken meldt om flat underliggende salgsutvikling og droppet sin helårsguiding, på grunn av coronavirusets effekter i fremvoksende markeder.

Støtter kunder med milliardprogram

Med hensyn til sine kunder, opplyser Nestlé at selskapet har gitt betalingsutsettelser, suspendert leiebetalinger for kaffemaskiner og tilbudt gratis produkter til restauranter og kafeer som er hardt rammet av coronaviruset, og estimerer at deres støttetiltak utgjør rundt 500 millioner sveitsiske franc.

Det tilsvarer cirka 5,5 milliarder kroner.

Videre fortsetter Nestlé å kjøpe inn volumer som avtalt fra bønder verden rundt.