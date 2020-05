Corona tynger Kværner

Kværner hadde røde tall på både driften og bunnlinjen i årets første kvartal.

«De finansielle resultatene påvirkes negativt av kostnadsavsetninger knyttet til covid-19», skriver selskapet i meldingen.

EBITDA endte på minus 128 millioner kroner, ned fra 129 millioner kroner i førstekvartal 2019. Resultatet tynges blant annet av en avsetning relatert til coronatiltak på 101 millioner kroner.

Kværner har de siste ukene demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, kontoransatte jobber på hjemmekontor og andre smittevernstiltak påvirker det daglige arbeidet på verftene. Driften fortsetter, men med redusert kapasitet.

Field Development

For Field Development-segmentet vokste inntektene i første kvartal, mens EBITDA endte på minus 132 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Inntil usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten og ekstra kostnadene for prosjektressurser er konkludert, reduseres inntektsføringen av marginer midlertidig for noen prosjekter. Totalt har disse elementene bidratt til en negativ innvirkning på EBITDA for Field Development-segmentet på 192 millioner kroner i første kvartal 2020», skriver Kværner.

Kværners ordreinntak var i første kvartal på 1.204 millioner kroner, noe som ifølge rapporten hovedsakelig var knyttet til vekst i eksisterende prosjekter og noe tidligfasearbeid knyttet til prospekter.

Ordrereserven endte på 7 249 millioner kroner, sammenlignet med en ordrereserve på 10.196 millioner kroner i første kvartal i fjor.

– Ettersom enkelte prosjekter er utsatt og vi for tiden har redusert aktivitet har vi tatt grep for å redusere kostnadene, inkludert permittering av 225 ansatte. Vi ser noen viktige prospekter som vi nå aktivt posisjonerer oss for, sier Kværner-sjef Karl-Petter Løken i en kommentar.

Kværner (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 2.134 2.119 Driftsresultat -178 88 Resultat før skatt -167 75 Resultat etter skatt -123 54

Kværner Internasjonal leverandør innen ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore og landbaserte anlegg.

Har hovedkontor på Vækerø i Oslo.

Konsernsjef er Karl-Petter Løken.

Etablert i 2012, der EPC-virksomheten til Aker Solutions som ble flyttet over i nytt konsern.

Største aksjonærer er Aker Kværner Holding og HitecVision.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen