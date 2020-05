Flagger salg i Kongsberg Automotive

RWC Asset Management LLP flagger å ha solgt drøyt 2,97 millioner aksjer i Kongsberg Automotive den 27. april. Før salget hadde RWC en eierandel på 5,33 prosent.

Etter salget har RWC 20,94 millioner aksjer i Kongsberg Automotive, tilsvarende en eierandel på 4,67 prosent.

Mandag meldte Nordea Funds at fond under deres forvaltning hadde solgt 3,6 millioner aksjer i Kongsberg Auotomotive og med det kommet under flaggegrensen.

Før salget var eierandelen til fond under Nordea Funds på 5,14 prosent. Etter salget var eierandelen på 4,34 prosent.