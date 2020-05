Analytikere venter at tallene fra Tomra neste uke vil vise underskudd før skatt

Pante- og gjenvinningsselskapet Tomra ventes å melde om en forbedring i driftsresultatet til 179 millioner kroner i første kvartal, fra 155 millioner i første kvartal i fjor, fremgår det av estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Driftsresultatet før avskrivninger estimeres til 230 millioner, mot 207 millioner i første kvartal 2019. Sistnevnte utgjorde en vekst på 46 prosent fra samme periode i 2018.

Resultatet før skatt ventes imidlertid å vise et underskudd på 28 millioner, mens Tomra gikk med et overskudd på 147 millioner før skatt i første kvartal 2019.

Omsetningen ventes til 2.285 millioner kroner, opp fra 2.081 millioner for ett år siden, ifølge TDN Direkt. Omsetningen for ett år siden utgjorde en vekst på 19 prosent fra første kvartal 2018.

Tomra kommer med sine tall for første kvartal 2020 tirsdag 5. mai.

Venter svakere helårsresultat

Ifølge estimatene Infront har hentet inn for TDN Direkt, er analytikernes forventninger for helåret 2020 en omsetning på 9.847 millioner, et driftsresultat før avskrivninger på 1.345 millioner og et resultat før skatt på 847 millioner.

Til sammenligning var omsetningen i fjor 9.346 millioner, mens driftsresultatet før avskrivninger var 1.381 millioner. Overskuddet før skatt var 1.130 millioner.

Resultat pr. aksje for hele 2020 estimeres til 4,11 kroner, mot 5,57 kroner pr. aksje i 2019.

Analytikerne estimerer et Tomra-utbytte i år på 2,85 kroner pr. aksje. For 2019 hadde Tomra foreslått et utbytte på 2,75 kroner pr. aksje, men dette er utsatt på ubestemt tid som følge av coronaviruskrisen.

Syv meglerhus, seks sier «hold»

Estimatene Infront har hentet inn for TDN Direkt, er samlet inn fra syv meglerhus. Disse er ABG Sundal Collier, Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets og SEB Equities.

Deres gjennomsnittlige kursmål ligger på 323 kroner. Tirsdag handles aksjen til rundt 350 kroner.

Ett opererer med kjøpsanbefaling, resten opererer med «hold».