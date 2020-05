Underskuddet til Norsk Hydro vokser kraftig

Norsk Hydros underliggende driftsresultat endte på 2,2 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 559 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et underliggende driftsresultat på 975 millioner kroner.

Omsetningen endte på 38,1 milliarder kroner, over de 36,7 milliarder kronene analytikerne på forhånd hadde spådd. Bunnlinjen ble imidlertid svakere enn ventet. Resultat før skatt endte på minus 2,5 milliarder kroner, mens analytikerne hadde sett for seg et overskudd på 281 millioner kroner.

«Vellykket opptrapping av produksjonen ved Alunorte-raffineriet, reduserte kostnader og positive valutaeffekter bidro positivt til resultatet i første kvartal», skriver selskapet.

De positive effektene ble imidlertid delvis utlignet av betydelig lavere priser på alumina og aluminium.

Coronakrisen

Norsk Hydro påpeker at covid- 19-situasjonen gir betydelig markedsusikkerhet, men at den finansielle effekten fra reduserte aktiviteter på grunn av Covid-19 var begrenset i første kvartal, med størst innvirkning på Ekstruderte Løsninger.

– I et usikkert marked er det viktigere enn noensinne å fokusere på de tingene vi selv kontrollerer. Hydros forbedringstiltak går fremover med full styrke, og jeg er fornøyd med å se at opptrappingen av produksjonen ved Alunorte og kostnadsforbedringene er foran plan, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Hydro (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 38.124 37.583 Driftsresultat 2.301 20 Resultat før skatt -2.523 26 Resultat etter skatt -2.025 −124