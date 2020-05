Litt svakere fra Borregaard

Borregaard hadde driftsinntekter på 1,37 milliarder kroner i det første kvartalet dette året, opp fra 1,25 milliarder samme tid i fjor. Driftsresultatet ble derimot fem prosent lavere, ned fra 255 millioner kroner til 242 millioner.

Resultat før skatt endte på 111 millioner kroner, sammenlignet med 141 millioner kroner i fjor, en nedgang på 21 prosent. Resultat pr. aksje kom inn på 1,02 kroner, 19 prosent ned fra 1,26 kroner i fjor.

BioSolutions og BioMaterials hadde resultatet på linje med i fjor, mens Fine Chemicals hadde en tydelig nedgang. Selskapet uttaler at BioMaterials og Fine Chemicals ikke hadde en gunstig produktmiks dette kvartalet.

Borregaard opplyser at de ikke har blitt vesentlig påvirket av viruset i det første kvartalet. Driftskostnadene ble også høyere på grunn av økte forsendelser over Atlanteren, vedlikehold og et IT-prosjekt. Den svake kronen har kommet godt med for Borregaard, som selger mest i dollar og euro.

Borregaard (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 1.372 1.250 Driftsresultat 242 255 Resultat før skatt 111 141 Resultat etter skatt 84 108