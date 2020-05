Trump beordrer kjøttprodusentene til å holde hjulene i gang

Tiltaket kommer i en presidentordre Trump undertegnet natt til onsdag.

I den stempler han kjøttforedlingsfabrikker som «kritisk infrastruktur», med henvisning til Defense Production Act, som lar regjeringen styre distribusjonen av varer og ressurser som er essensielle for nasjonens forsvar og sikkerhet.

Fabrikkene, hvor dyr blir slaktet og prosessert om til mat som selges i butikker, har lenge hatt problemer med sikkerhet og renhold. Flere har valgt å stenge ned fabrikkene sine, der ansatte ofte jobber med lite avstand mellom hverandre, etter at det er blitt registrert mye coronasmitte.

Avgjørelsen kommer etter advarsler om at butikker kan bli tomme for kjøtt. Fagforeningene mener ytterligere sikkerhetstiltak behøves.

– Minst 20 slakteriarbeidere har dødd av koronaviruset, mens over 5.000 har blitt innlagt eller utviser symptomer, sier president Marc Perrone for bransjens største fagforening UFCW i en uttalelse.

Videre sier han at fagforeningen deler bekymringene over det potensielle bruddet i leverandørkjedene, men at sikkerheten til arbeiderne må være førsteprioritet.

– For å si det enkelt: Vi kan ikke ha en sikker leveransekjede for mat uten at arbeiderne er trygge.

