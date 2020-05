Assa Abloy tynges av coronapandemien, og frykter at effektene kan bli større

Den svenske låsgiganten Assa Abloy tjente 1,86 milliarder svenske kroner etter skatt i første kvartal, viser selskapets kvartalstall. Til sammenligning var resultatet 2,22 milliarder i første kvartal i fjor.

Ifølge MarketWatch var FactSet-konsensus på forhånd 2,03 milliarder kroner.

Omsetningen i årets første tre måneder var 22,2 milliarder kroner, opp 3 prosent fra samme periode i fjor. Dette var noe bedre enn analytikerkonsensus, som var på 22,1 milliarder.

Kraftig nedgang i Asia

Ifølge selskapet var det organisk vekst på det amerikanske kontinentet, men tilbakegang i Asia og Stillehavsområdet og i regionen som omfatter Europa, Midtøsten og Afrika.

I Asia og Stillehavsområdet var den organiske veksten negativ på hele 34 prosent.

Driftsresultatet oppgis til 2,75 milliarder kroner, ned 15 prosent fra første kvartal 2019.

Coronaviruset trekkes frem som årsak til resultatutviklingen. Selskapet melder om volumnedgang spesielt i Kina og Europa, samt økte logistikk- og andre driftskostnader.



Dersom etterspørselen i selskapets viktigste markeder fortsetter å være betydelig påvirket av coronaviruset, som selskapet nå har opplevd siden februar, venter Assa Abloy at salget og driftsmarginen vil gå vesentlig ned de kommende månedene.

– En annerledes krise

Uten utbruddet av coronaviruset ville driftsoverskuddet vært på nivå med første kvartal i fjor, opplyser Assa Abloy-sjef Nico Delvaux.

Han forteller at coronakrisen for dem startet i februar med betydelig virkning på drift og etterspørsel i Kina, før det spredte seg til resten av Asia og senere til resten av verden.

«Sammenlignet med tidligere nedturer er denne krisen annerledes på grunn av de strenge reguleringene og nedstengningene innført av myndigheter i mange markeder, som førte til at aktiviteten sank til nesten null nærmest over natten», sier Delvaux, og legger til at dette har gått ut over både nye prosjekter og ettermarked.

«Sosial distansering har gjort det vanskeligere for låsesmeder og serviceteknikere å besøke kunder».