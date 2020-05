Arcus økte vinsalget med 36 prosent i Norge

Ikke akkurat uventet leverte vin- og brennevinprodusenten Arcus knallsterke regnskapstall for første kvartal. Vinsalget i Norge økte med 35,5 prosent til nesten 143 millioner kroner.

– Den største driveren bak veksten er naturligvis at taxfree-salget stoppet opp når flyene ble satt på bakken. I tillegg har du reiserestriksjoner til Sverige, som gjør at grensehandelen også er fraværende. Dermed må folk handle vin og brennevin på Vinmonopolet, sier konsernsjef Kenneth Hamnes i Arcus.

Han trekker frem at spesielt bag-in-box (vinkartonger) har vært populære, og står for en ekstremt høy andel av det totale vinsalget i første kvartal.

– Det har kanskje vært litt hamstringstendenser hos Vinmonopolet og da er en bag-in-box praktisk å ta med. Så kom påsken som er høytid for vinkartonger, selv om de fleste ikke fikk være på hytten i år, sier Hamnes.

Høyere margin

I vinsegmentet gikk lønnsomheten også betydelig opp. I første kvartal var EBITDA-marginen på 9,7 prosent, mot 8 prosent i tilsvarende periode i fjor.

– Vi har en forretningsmodell der kostnadene er relativt stabile. Så når salget øker vil lønnsomheten følge etter. I tillegg har nok vridningen mot bag-in-boxer også bidratt positivt, siden det er høyere margin enn på vanlige vinflasker, sier konsernsjefen.

Brennevin-virksomheten omsatte for 200 millioner kroner, opp fra 175 millioner i fjor. EBITDA-marginen steg fra 5,7 til 9,4 prosent, hvor Cognac var en positiv bidragsyter.

Arcus (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 611,2 552,1 EBITDA 66,6 46,1 Resultat før skatt 54,3 -10,9 Resultat etter skatt 45,7 -9,0

Nest beste kvartal

For hele konsernet kom omsetningen inn på 611 millioner kroner, opp fra 552 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

– Vi er veldig godt fornøyd. I kjølvannet av coronakrisen har det skjedd store kanalendringer, så jeg stolt over at vi har klart å tilpasse oss. Både i uke to av coronakrisen og rett etter påske var vi ute i markedet og sa vi hadde kontroll på det operasjonelle. Det har materialisert seg videre og alle forretningsområdene har hatt sterk vekst, sier Hamnes.

Den organiske veksten var på 6,9 prosent i kvartalet og siden børsnoteringen i 2016 har kun ett kvartal levert bedre vekst.



Drifsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på snaut 67 millioner kroner, mot 46 millioner kroner i fjor.

– Er dere helt upåvirket av coronaviruset?



– Det har vært noen episoder der det har vært vanskeligere å få tak i varer, men etter en god jobb av våre innkjøpere har vi stort sett fått varene i tide, sier han.

Holdt seg godt

Onsdag stengte Arcus-aksjen i 35,50 kroner etter en kursoppgang på 1,4 prosent. Siden nyttår er kursen bare ned 2,7 prosent.

– Opplever dere større investorinteresse i kjølvannet av coronakrisen?



– Det er alltid litt vanskelig å tallfeste interessen, men vi opplever at det ble veldig godt mottatt da vi informerte markedet om vår operasjonelle status. Mange selskaper har slitt og da øker interessen for aksjer som går motstrøms, sier investorkontakt Per Bjørkum i Arcus.

For 2019 foreslår styret å utbetale et utbytte på 1,66 kroner pr. aksje, som er på samme nivå som året før.