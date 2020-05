Svakere enn ventet fra Orkla

Den 17. april sendte Stein Erik Hagen-dominerte Orkla ut salgstall for første kvartal, hvor det ble kjent at omsetningen økte med 13 prosent til 11.507 millioner. Orklas merkevarevirksomhet hadde en vekst på 15 prosent, hvor den organiske veksten bidro med hele 5 prosent.

Det var imidlertid knyttet spenning til lønnsomheten i første kvartal og analytikerne ventet et driftsresultat på 1.150 millioner kroner. Her skuffet Orkla analytikerne og merkevarekonglomeratet leverte et driftsresultat på «bare» 978 millioner kroner.

Resultat før skatt kom inn på 1.152 millioner kroner, mens tallknuserne ventet et resultat på 1.270 millioner kroner, ifølge Infront Data.

– Mot slutten av årets første kvartal gikk Orkla og resten av samfunnet inn i en svært spesiell tid som ser ut til å fortsette fremover. Myndighetene har innført strenge restriksjoner i alle våre markeder med mål om å begrense spredningen av coronaviruset. Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige i denne tiden, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch, og legger til:

– Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet.

Venter utfordrende kvartal

I kvartalsrapporten skriver selskapet at Orkla Foods og Orkla Care opplevde en betydelig økning i etterspørsel etter matvarer og produkter til rengjøring og personlig pleie i de tre siste ukene av mars.

Orkla (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 11.507 10.176 Driftsresultat 978 901 Resultat før skatt 1.152 990 Resultat etter skatt 932 760

Mye av økningen skyldtes hamstring og endret forbruksmønster. Forretningsområdene Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments opplevde redusert etterspørsel.

– Omsetningen til selskaper som er negativt påvirket av coronaepidemien utgjør omtrent en fjerdedel av merkevareområdets omsetning. Coronakrisen som nå utfolder seg skaper en ekstraordinær usikkerhet i en ekstraordinær tid, sier Semlitsch.

– Når vi samtidig konstaterer at veksten i dagligvare har avtatt inn i april, forventer vi at den totale salgsutviklingen vil være en utfordring i andre kvartal, legger han til.

Høyere priser

I kvartalsrapporten skriver Orkla at råvareprisene har i sum steget og påvirket selskapets innkjøpskostnader negativt i første kvartal.

De største kostnadsdriverene var økte priser på kjøtt, sukker og vegetabilske oljer, og det var i tillegg høye prisøkninger i flere andre råvarekategorier.

Orkla Merkevareleverandør innen dagligvare, faghandel, storhusholdning og bakerier med hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Konsernsjef er Jaan Ivar Semlitsch.

Har Norden og Baltikum som hovedmarkeder.

Største aksjonær er Stein Erik Hagens Canica, som også er styreleder.

Valutakursutviklingen har i sum vært negativ for innkjøpsprisene sammenlignet med samme periode i 2019. Spesielt svekkelsen av den norske kronen, men også delvis den svenske, har påvirket innkjøpsprisene negativt i Orklas største hjemmemarkeder.

På den andre siden har svekkelsen av den norske kronen bidratt til positive valutaomregningseffekter ved konsolidering, opplyses det.



Mandag ettermiddag stengte Orkla-aksjen i 92,68 kroner og siden årsskiftet er kursen opp 7 prosent.