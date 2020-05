Arctic Securities ser nedsiderisiko i Orkla

Orkla straffes tirsdag ettermiddag med et kursfall på hele 5,5 prosent til 87,60 kroner på Oslo Børs etter å ha lagt frem rapporten for første kvartal.

Oppdateringen det Stein Erik Hagen-dominerte selskapet sendte ut 17. april viste sterk vekst i omsetningen i kvartalet, men lønnsomheten var det knyttet spenning til.

Reversert hamstring

Analytikerne så ifølge Infront Data for seg et driftsresultat på 1.150 millioner kroner, men her skuffet Orkla med et driftsresultat på «bare» 978 millioner kroner.

UBS viser til 5,4 prosent organisk salgsvekst for BCG-segmentet (merkevarer) i kvartalet, der særlig divisjonene for matvarer og renholdsprodukter dro fordel av hamstring i kjølvannet av at coronakrisen blusset opp ved nedstengningen av Norge 12. mars.

«Vi forventer at noe av denne hamstringen vil reversere seg i de kommende ukene og månedene», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Segmenter i motvind

Arctic Securities påpeker ifølge nyhetsbyrået i sin oppdatering at Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments, inklusive restauranter, opplevde fallende salg i mars.

Denne trenden har intensivert seg i april, og meglerhuset mener segmentene vil slite i andre kvartal. I tillegg har Orkla – som en følge av flukten til defensive aksjer – klart seg langt bedre enn markedet så langt i år.

Mens hovedindeksen på Oslo Børs i skrivende stund er ned over 18 prosent, er Orkla opp én prosent i 2020.

«Vi ser nedsiderisiko for 2021-estimatene relatert til syklisk eksponering (Food Ingredients, restauranter og Jotun)», skriver Arctic ifølge TDN Direkt.