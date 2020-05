Kursfest for Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive stiger kraftig i formiddagshandelen på Oslo Børs. I 11-tiden torsdag formiddag er aksjen opp over 23 prosent til 1,74 kroner.

Hele 2020 har egentlig vært en eneste stor nedtur for selskapet, og aksjonærene har måtte se aksjekursen stupe fra 6,35 kroner pr. aksje til 0,80 kroner pr. aksje. Nedturen fortsatte helt frem til nyheten om at den ekstraordinære generalforsamlingen ble avlyst for en drøy uke siden.

Langsom oppstart

Industrikonsernet vurderte sterkt om de skulle hente inn rundt én milliard kroner på grunn av coronaviruset og det kraftige inntektsfallet pandemien som det er ventet at det vil føre med seg.

«Vi ser et behov for mellom 90 og 150 millioner euro som en direkte konsekvens av coronaviruset», sa konsernsjef Henning E. Jensen i begynnelsen av april.

Rundt 100 millioner euro, eller 1,1 milliarder kroner, skulle hentes gjennom utstedelse av konvertible obligasjoner og aksjer.

I kjølevannet av den avlyste generalforsamlingen har bildelprodusenten opplyst om en bedring i markedene, med en langsom oppstart av produksjonen flere steder, som har ført til at selskapets behov for kapital er blitt redusert. I tillegg har det også kommet frem at det visstnok skal være en sterk interesse fra mulige investorer.

Selv med dagens opptur er fortsatt Kongsberg Automotive ned med over 71 prosent hittil i år.