Trekker guiding etter resultatsvikt

Siemens fikk et resultat på 652 millioner euro i perioden som ble endte 31. mars. Det var en betydelig tilbakegang fra samme periode året før, da industrigiganten fikk et resultat på 1,81 milliarder euro.

Selv om dette var årets første kvartal, regner Siemens dette som deres andre kvartal. Da regnskapsåret deres begynner 1. oktober.

Venter større smell

Mens det var en nedgang på ordre fra 16,46 milliarder euro til 15,15 milliarder, holdt omsetningen seg ganske i ro. Det var en svak tilbakegang fra 14,25 milliarder til 14,23 milliarder euro.

Etter tilbakeslagene som har kommet som en følge av coronapandemien og de påfølgende restriksjonene, har Siemens trukket tilbake guidingen for regnskapsåret 2020 og sier at de forventer et enda større tilbakeslag i tre kvartal (fra 1. april - 30. juni). Selskapet sier nå at de for resten av regnskapsåret forventer en moderat nedgang i inntektene, sammenlignet med året før. Utover det vil ikke Simens komme med noen ny guiding for regnskapsåret.

Holder på tidslinjen

– Vi forventer å nå bunnen i tredje kvartal av regnskapsåret, Og vi fortsetter å ha helse og sikkerhet for våre partnere og ansatte som første prioritering, mens vi i størst mulig grad opprettholder kontinuitet i forretningene våre, sier konsernsjef Joe Kaeser.

Kaeser legger også til at han er ekstra imponert at Siemens har klart å holde på tidslinjen for energiselskapet de nylig har opprettet, og som sikter seg mot børs til høsten.