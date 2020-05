Kepler Cheuvreux kutter Aker-kursmål med over 30 prosent

Kepler Cheuvreux nedjusterer kursmålet på Aker med 31,25 prosent - fra 640 til 440 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.

Det skjer etter at meglerhuset har innarbeidet sine oppdaterte kursmål på Akers porteføljeselskaper. De gjentar imidlertid sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ifølge TDN Direkt skriver Kepler at Akers finansielle posisjon forblir sterk til tross for at Aker BP og Ocean Yield kutter i utbyttet. De viser også til at rabatten til verdijustert egenkapital (NAV) har steget til rundt 30 prosent, noe som er det høyeste nivået siden sent 2017.

«Vi mener rabatten bør snevre seg inn, og vi finner dermed long Aker versus short porteføljeselskaper som en interessant idé», skriver Kepler, ifølge nyhetsbyrået.

Oppjusterer

ABG Sundal oppjusterer ifølge TDN Direkt derimot sitt kursmål, men det var i utgangspunktet langt lavere enn Keplers.

ABG ser nå en kurs på 350 kroner, mot et tidligere kursmål på 320 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

«Vi ser potensial for enten en høyt interessant utbytteavkastning på rundt 8 prosent, opportunistiske, innvannende investeringer, eller en kombinasjon av begge», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Første kvartal

Fredag la Aker frem sine tall for første kvartal, som viste at starten på året ble tøff for selskapet, som er sterkt eksponert mot olje- og gassektoren.

I løpet av årets tre første måneder falt verdien på Aker med 52 prosent, tilsvarende 26 milliarder kroner.

– En mikroskopisk fiende har hatt betydelige negative effekter på den globale økonomien, og spesielt oljemarkedet, ulikt noe annet vi kan huske, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen da han la frem tallene.