Hexagon satser hardt på Kina

Intensjonsavtalen er ment å omgjøres til en endelig joint venture-avtale i løpet av tredje kvartal 2020. Planen er å sette opp produksjon av hydrogenbeholdere for det kinesiske markedet samt markedet i hele Sørøst-Asia.

Hexagon påpeker at Kina er verdens største bilmarked med årlig salg på over 28 millioner kjøretøyer, og at landet har satt seg fore å bli verdensledende innen FCEV-biler (elektriske kjøretøyer med brenselcelle).

Størst i Kina

Myndighetene spår at markedet vil øke fra 5.000 ved utgangen av neste år til 50.000 biler innen 2025 og én million biler i 2030. I første omgang retter Hexagon seg mot markedet for elektriske busser og kommersielle kjøretøyer som vil skape oppmerksomhet knyttet til bruk av hydrogen.

- Vi ville knytte oss til en sterk kinesisk industriell partner for å sikre oss en ledende rolle i utviklingen. Sammen kan vi bli den største leverandøren av hydrogenlagring og distribusjonsløsninger i Kina og Sørøst-Asia, sier adm. direktør Jon Erik Engeset i Hexagon i en kommentar.